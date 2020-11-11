Выдры способны учиться друг у друга

Биологи из Университета Эксетера провели исследование, в результате которого обнаружили у выдр способности к "социальному обучению".

Сначала учёные проверяли долгосрочную память животных. В местах обитания выдр они установили прозрачные контейнеры с фрикадельками. Но вытащить лакомство было не так-то просто. Для того чтобы получить фрикадельку, нужно было прокрутить прозрачный отсек контейнера так, чтобы отверстие оказалось напротив мясного шарика.

Выдрам давали решать головоломку дважды, с интервалом в несколько месяцев. Причём со второго раза животные справлялись в задачей на 69% успешнее, что указывает на неплохую долговременную память выдр.

Кроме того, когда одной выдре удавалось разгадать загадку, её ближайшие "друзья" быстрее находили решение. Это говорит о "социальном обучении" животных.

Заметив, что выдры способны делиться друг с другом знаниями, авторы работы создали "карту социальных сетей" животных и разработали для каждой группы головоломку. Потом они наблюдали, как навык распространялся среди выдр одной сети. Исследователи считают, что так они смогут помочь животным понять, как и где искать новые продукты питания.