В тропиках Амазонии обнаружили средство от смертельного заболевания

Испанские учёные обнаружили в ритуальном напитке индейцев уникальное вещество.

Это соединение называется "диметилтриптамин". Он входил в состав галлюциногенного отвара, который делается из кустарника чакруны и лозы аяхуаски. Учёные в течение четырёх лет тестировали напиток на лабораторных мышах.

В организм грызунов ввели данное вещество. Через 20 дней специалисты обнаружили, что у мышей улучшилась память. Кроме того, у зверьков повысились способности к обучению. Но пока учёные не смогли устранить галлюциногенные характеристики этого соединения.

По словам экспертов, найденное вещество способно восстанавливать отмирающие виды нейронов при таких заболеваниях, как болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи нашли в Амазонии древнейший очаг земледелия. Учёные пришли к выводу, что жители равнины Льянос-де-Мохос в Амазонии занимались разведением сельскохозяйственных культур и выращиванием леса более десяти тысяч лет назад.