В китайском городе Чэнду завершился Кубок Тяньфу — крупнейший и престижный в стране конкурс хакеров.
Это аналог знаменитого Pwn2Own, конкурса хакеров, который ежегодно проводится на конференции по безопасности CanSecWest в Канаде.
В этом году в соревнованиях приняли участие 15 команд. Его основная цель состояла в том, чтобы использовать ранее неизвестные приёмы для "взлома" конкретного приложения или устройства. Каждой команде было дано три 5-минутные попытки сделать это.
За каждую успешную "атаку" участники получали денежные вознаграждения, которые варьировались в зависимости от выбранной ими цели и типа уязвимости.
Самое интересное, что было "взломано" во время конкурса, — это операционная система iOS 14 на iPhone 11 Pro.
Кроме того, хакерам, участвовавшим в Tianfu Cup, удалось найти уязвимости в Samsung Galaxy S20, Windows 10, Safari и Firefox, других устройствах и приложениях.
Все "уязвимые места" были сообщены поставщикам программного обеспечения в соответствии с правилами конкурса.
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