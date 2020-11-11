Конкурс хакеров в Китае: понадобилось 10 секунд на взлом iPhone 11 Pro

В китайском городе Чэнду завершился Кубок Тяньфу — крупнейший и престижный в стране конкурс хакеров.

Это аналог знаменитого Pwn2Own, конкурса хакеров, который ежегодно проводится на конференции по безопасности CanSecWest в Канаде.

В этом году в соревнованиях приняли участие 15 команд. Его основная цель состояла в том, чтобы использовать ранее неизвестные приёмы для "взлома" конкретного приложения или устройства. Каждой команде было дано три 5-минутные попытки сделать это.

За каждую успешную "атаку" участники получали денежные вознаграждения, которые варьировались в зависимости от выбранной ими цели и типа уязвимости.

Что было "взломано"

Самое интересное, что было "взломано" во время конкурса, — это операционная система iOS 14 на iPhone 11 Pro.

В результате обе команды-финалисты получили в общей сложности $180 тысяч в качестве приза.

Кроме того, хакерам, участвовавшим в Tianfu Cup, удалось найти уязвимости в Samsung Galaxy S20, Windows 10, Safari и Firefox, других устройствах и приложениях.

Все "уязвимые места" были сообщены поставщикам программного обеспечения в соответствии с правилами конкурса.