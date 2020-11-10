Археологи расшифровали древнюю надпись на памятнике римского легионера

Болгарские археологи изучили надпись на надгробии одного из великих римских легионеров, обнаруженном в части города Лом. Оказалось, что это послание было написано во второй половине I века одним из рабов, освобождённых своим хозяином.

Если дата подтвердится, то эта надпись будет древнейшей римской надписью, сохранившейся в Болгарии.

Надпись удалось расшифровать. По словам авторов работы, надпись рассказывает о том, что в могиле был похоронен один из самых уважаемых легионеров. Он прослужил в римской армии 44 года, хотя срок службы составлял 25 лет.

По мнению учёных, легионера похоронил его раб, потому что у военного не было семьи. Судя по всему, всё своё имущество римский легионер оставил своему рабу и отпустил на волю. В благодарность, тот поставил своему хозяину ему памятник.

Но пока эти сведения не являются точными. Учёные намерены продолжить исследование.