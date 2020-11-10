Компания Microsoft обновит Windows 10 без согласия пользователей

Корпорация Microsoft без согласия пользователей планирует обновить устаревшую версию операционной системы Windows 10.

Речь идёт о сборке Windows 10 с кодовым номером 1903. Она была выпущена в мае прошлого года. На данный момент её используют около 20% компьютеров с данной ОС. Поддержка осуществляется до 5 декабря текущего года, сообщает Windowslatest.

Корпорация обновит компьютеры автоматически до версии 1909. У пользователей Windows 10 Home не будет возможности избежать апдейта, а вот в Pro-версии службу обновления можно будет выключить.

Ранее корпорация Microsoft признала, что с обновлением актуальной версии Windows 10 есть проблемы. Также специалисты компании рассказали, к каким последствиям может привести данный апдейт. На официальном сайте компании опубликовали список возможных проблем, которые могут возникнуть после установки.