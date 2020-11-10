Антропологи объяснили, почему у людей нет хвоста

Антропологи объяснили, почему у людей не развивается хвост. Если кратко, то он человеку не нужен, сообщает Planet Today со ссылкой на издание Business Insider.

На определённых этапах эволюции у предков человека был хвост. Со временем необходимость в нём отпала, и орган редуцировался сам по себе. От хвоста остались только редкие генетические аномалии, которые встречаются в человеческих популяциях.

Люди освоили прямохождение, поэтому хвост со временем исчез.

"Когда приматы передвигаются на четырёх лапах, хвост выполняет весьма важную функцию — он помогает им сохранять баланс. У современных людей нет проблем при передвижении, которые мог бы решать хвост, поэтому он нам не нужен. У ближайших родственников человека — шимпанзе, горилл и некоторых других приматов — тоже нет хвоста", — отмечают зарубежные учёные.

Но иногда рождаются люди с отростками позвоночника. Такого аномалии удаляют хирургическим путём. Обычно это никак не отражается на дальнейшей жизни человека.