В Южной Африке обнаружили человеческий череп возрастом 2 млн лет

Австралийские учёные обнаружили на территории Южной Африки череп древнего человека возрастом около двух миллионов лет, сообщает Nature Ecology & Evolution.

Эксперты установили, что найденный череп принадлежал самцу Paranthropus robustus — "двоюродному брату" Homo erectus.

Останки Paranthropus robustus являются примером "микроэволюции". У них были большие зубы и маленький мозг. По словам учёных, они питались корнеплодами и корой.

Два миллиона лет назад в Африке изменился климат. С территории континента исчезли леса и кустарники, а вместо с них появились саванны.

Согласно данным исследования, в тот же период у парантропов изменились челюсти, они стали более мощными, поэтому они могли употреблять в пищу жёсткие и сухие растения.

У представителей Homo erectus был более крупный мозг и мелкие зубы. Они питались растениями и мясом.

Представители вида Homo erectus оказались более успешными. Несмотря на свою многочисленность, Paranthropus robustus исчезли, так как не смогли пережить климатические изменения.