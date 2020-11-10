Австралийские учёные обнаружили на территории Южной Африки череп древнего человека возрастом около двух миллионов лет, сообщает Nature Ecology & Evolution.
Эксперты установили, что найденный череп принадлежал самцу Paranthropus robustus — "двоюродному брату" Homo erectus.
Останки Paranthropus robustus являются примером "микроэволюции". У них были большие зубы и маленький мозг. По словам учёных, они питались корнеплодами и корой.
Два миллиона лет назад в Африке изменился климат. С территории континента исчезли леса и кустарники, а вместо с них появились саванны.
Согласно данным исследования, в тот же период у парантропов изменились челюсти, они стали более мощными, поэтому они могли употреблять в пищу жёсткие и сухие растения.
У представителей Homo erectus был более крупный мозг и мелкие зубы. Они питались растениями и мясом.
Представители вида Homo erectus оказались более успешными. Несмотря на свою многочисленность, Paranthropus robustus исчезли, так как не смогли пережить климатические изменения.
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