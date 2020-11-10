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Специалисты ИТМО превратили стекло в "умную" поверхность

Российские учёные из Университета ИТМО превратили стекло в "умную" поверхность. Разработку можно будет использовать для создания дисплеев дополненной реальности с целью обеспечения пользователей необходимой информацией.

Специалисты ИТМО превратили стекло в "умную" поверхность

Разработка специалистов представляет собой тонкие плёнки, изготовленные из галогенидных перовскитов, являющихся полупроводниками. Они обладают электронными и оптическими свойствами.

Обычно их используют в процессе создания солнечных батарей и светодиодов. Перовскиты обладают возможностью пропускать через себя не менее 50% видимого цветового спектра, который различает человеческий глаз. Они отражают слишком много света, что значительно снижает параметр прозрачности стекла с нанесённой на нём плёнкой.

Учёные хотят создать из таких стёкол экраны дополненной реальности. Но им нужно было сделать их прозрачными. Тогда специалисты прибегли к воздействию на поверхности парами спиртового раствора соли. Коэффициент отражения света при этом удалось заметно снизить — стеклянная поверхность с плёнкой стала почти прозрачной. Новое "умное" покрытие также способно обеспечить возможность активного преобразования солнечной энергии в электрическую.

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