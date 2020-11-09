В Гималаях обнаружили углерод, ускоряющий таяние снега

Учёные провели исследования над горным хребтом Гималаев. В результате они обнаружили углерод. Углерод — мощный ускоритель для таяния снега и льда.

Кроме того, он является основой всего живого на Земле. Все молекулы живого организма построены на основе этого элемента. Его атомы постоянно перемещаются из одной части биосферы в другую.

На примере круговорота углерода в природе можно проследить динамику жизни на Земле. Основные запасы углерода на Земле находятся в виде содержащегося в атмосфере и растворенного в Мировом океане диоксида углерода, то есть углекислого газа.

Учёные проанализировали частицы воздуха над Гималаями и выяснили, что 30% из них — это коричневый углерод.

Он образуется в результате сгорания веществ при высокой температуре. Коричневый углерод — основной компонент сажи.

Процесс таяния ледников невозможно предотвратить, так как эти частицы поглощают тепло и солнечный свет, что снижает уровень отражения света снегом и ледяным покровом.