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В Гималаях обнаружили углерод, ускоряющий таяние снега

Учёные провели исследования над горным хребтом Гималаев. В результате они обнаружили углерод. Углерод — мощный ускоритель для таяния снега и льда.

В Гималаях обнаружили углерод, ускоряющий таяние снега

Кроме того, он является основой всего живого на Земле. Все молекулы живого организма построены на основе этого элемента. Его атомы постоянно перемещаются из одной части биосферы в другую.

На примере круговорота углерода в природе можно проследить динамику жизни на Земле. Основные запасы углерода на Земле находятся в виде содержащегося в атмосфере и растворенного в Мировом океане диоксида углерода, то есть углекислого газа.

Учёные проанализировали частицы воздуха над Гималаями и выяснили, что 30% из них — это коричневый углерод.

Он образуется в результате сгорания веществ при высокой температуре. Коричневый углерод — основной компонент сажи.

Процесс таяния ледников невозможно предотвратить, так как эти частицы поглощают тепло и солнечный свет, что снижает уровень отражения света снегом и ледяным покровом.

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