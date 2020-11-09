Предки лошадей впервые появились на территории Индостана

Палеонтологам удалось выяснить, где находится родина лошадей.

Оказывается предки этих грациозных животных жили на полуострове Индостан.

На территории одного из индийских штатов нашли огромное количество останков камбайтериев. Именно эти животные являются предками прародителями современных лошадей. По мнению учёных, предки непарнокопытных появились на Земле 56 млн лет назад, после того, как вымерли динозавры.

Анализ останков показал, что они принадлежат трём видам камбайтериев. Это были животные, вес которых составлял 23 кг, 10 кг и 100 кг. Их возраст говорит о том, что они появились в тогда, когда Индостан ещё был островом и дрейфовал в океане в сторону Азии. Так как животные не могли попасть на остров извне, то именно на нём и зародились предки лошадей, решили учёные.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что лошади не чувствуют привязанности к людям.

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