Нейроимплант для стимуляции работы мозга испытали на людях

Учёные из Австралии протестировали нейроимпланты, с помощью которых можно будет управлять компьютером. Испытания прошли успешно. В настоящее время уже два жителя континента начали использовать нейроимпланты.

Разработка Stentrode представляет собой небольшое устройство, которое помещается в сосуды, ведущие к двигательной области коры головного мозга. Данный отдел головного мозга отвечает за планирование и выполнение осознанных действий.

Сигналы мозга имплант передаёт на приёмник, зафиксированный на груди человека, а оттуда — по беспроводному соединению в компьютер. Далее идёт обработка сигнала, он превращается в определённые команды и выполняет задачи.

Благодаря новому прибору австралийские пациенты научились управлять курсором компьютерной мыши. Также устройство помогло повысить скорость набора текстов на 20 знаков в минуту.

Теперь пациенты с болезнью двигательных нейронов способны самостоятельно пользоваться компьютером, писать электронные письма и проверять банковские счета.﻿﻿﻿