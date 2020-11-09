В Австралии открыли два новых вида сумчатых летяг

Австралийские зоологи сделали удивительное открытие: изучив ДНК они пришли к выводу, что одно из самых милых летающих сумчатых в стране на самом деле является тремя отдельными видами.

Большой планер с пушистым телом, как и его сумчатый собрат, коала, употребляет в пищу листья эвкалипта. Но коала живёт на деревьях, а более крупный планет может летать. Он способен преодолевать расстояния до 100 метров. Он перелетает от дерева к дереву, высоко среди листвы, там находит себе пищу и прячется в берлогах.

Это существо ведёт ночной образ жизни. Оно живёт среди австралийских кустов, простирающихся почти вдоль всего восточного побережья континента.

В процессе нового исследования учёные применили инструмент генотипирования под названием Diversity Array Technology (DArT) для изучения образцов тканей, взятых у более чем 50 крупных планеров. В результате оказалось, что существует не один, а три вида больших планеров.