Специалисты Фонда перспективных исследований намерены протестировать технологию жидкостного дыхания на человеке. О практическом значении данной разработки в интервью "Правде.Ру" рассказал директор НИИ фтизиопульмонологии, главный внештатный хирург Петербурга и главный внештатный торакальный хирург России, профессор Пётр Яблонский.

"Этим вопросом я занимался около 30 лет назад. Тогда у нас были вторуглеродные соединения, который создавали в Институте в Пущино. У нас щенки дышали в этой воде.

Это действительно очень интересная технология, но её по каким-то причинам забросили. Я не знаю, кто сейчас производитель этих препаратов и какого они качества. Тогда в качестве стабилизаторов были проксонолы.

Я точно знаю, что на сегодняшний день перфторан исчез даже из аптечки для лечения шоковых больных.

Он был единственным препаратом, который производился в России. Его апробировали и в Афганистане, и в Чечне, и в больницах Петербурга.

Первоначально методика предназначалась для подводных вещей, для реабилитации водолазов, лечения кессонных болезней и так далее. Можно ли её использовать для лечения COVID-19 точно не могу сказать.

Возможно, если изменить механизм доставки кислорода. Но там есть серьёзные технологические издержки. Дело в том, что связь кислорода с частицей фторуглерода исключительно механическая, а не химическая. При встряхивании этого флакона весь кислород может испариться. Эти нюансы исследователи должны обязательно учитывать. В своё время этот вопрос подробно изучали патофизиологи", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

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