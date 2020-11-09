Известный производитель смартфонов Motorola приступил к созданию нового устройства, которое получило кодовое название "Минск".
Об этом рассказал инсайдер Эван Бласс.
"Минск" будет отличаться наличием стилуса и заменит уже устаревший Moto G Stylus. Смартфон оборудуют 6,81-дюймовым дисплеем с разрешением 1080 x 2400 и соотношением сторон 20:9.
Почему производитель выбрал именно такое название, не сообщается.
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