Новый смартфон Motorola может получить название "Минск"

Известный производитель смартфонов Motorola приступил к созданию нового устройства, которое получило кодовое название "Минск".

Об этом рассказал инсайдер Эван Бласс.

"Минск" будет отличаться наличием стилуса и заменит уже устаревший Moto G Stylus. Смартфон оборудуют 6,81-дюймовым дисплеем с разрешением 1080 x 2400 и соотношением сторон 20:9.

Почему производитель выбрал именно такое название, не сообщается.