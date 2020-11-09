Дикие бананы способны предотвращать резкие скачки сахара в крови

На сегодняшний день диета является одним из наиболее изученных способов лечения сахарного диабета. Индийские учёные исследовали потенциал дикого фрукта, который способен контролировать данное заболевание.

Специалисты изучили многие виды фитонутриентов, которые в большом количестве содержатся в овощах и фруктах, с целью выявить их лечебные свойства.

Теперь учёные решили поэкспериментировать с антидиабетической активностью семян Musa balbisiana Colla (дикие бананы) и их способностью препятствовать скачкам сахара в крови, сообщает Food. news.

Оказалось, что экстракт семян таких бананов способен ингибировать α-амилазы и α-глюкозидазы. Данные ферменты отвечают за расщепление длинноцепочечных углеводов и крахмала на глюкозу. Также данный экстракт способен улучшить процесс поглощения глюкозы миобластами L6.

Дикие бананы растут на территории Юго-Восточной Азии. Это десертные фрукты, но их готовят и едят как овощи. Эта культура широко распространена в тропических регионах.

В этих бананах содержится меньше крахмала, и они не такие сладкие, как десертные сорта, но довольно питательные.

В одной порции содержится большое количество кальция, фосфора, калия, а также витаминов А и С. Также десертные бананы отличаются от диких тем, что в последних содержатся семена, а в первых — нет.