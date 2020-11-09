На сегодняшний день диета является одним из наиболее изученных способов лечения сахарного диабета. Индийские учёные исследовали потенциал дикого фрукта, который способен контролировать данное заболевание.
Специалисты изучили многие виды фитонутриентов, которые в большом количестве содержатся в овощах и фруктах, с целью выявить их лечебные свойства.
Теперь учёные решили поэкспериментировать с антидиабетической активностью семян Musa balbisiana Colla (дикие бананы) и их способностью препятствовать скачкам сахара в крови, сообщает Food. news.
Оказалось, что экстракт семян таких бананов способен ингибировать α-амилазы и α-глюкозидазы. Данные ферменты отвечают за расщепление длинноцепочечных углеводов и крахмала на глюкозу. Также данный экстракт способен улучшить процесс поглощения глюкозы миобластами L6.
Дикие бананы растут на территории Юго-Восточной Азии. Это десертные фрукты, но их готовят и едят как овощи. Эта культура широко распространена в тропических регионах.
В этих бананах содержится меньше крахмала, и они не такие сладкие, как десертные сорта, но довольно питательные.
В одной порции содержится большое количество кальция, фосфора, калия, а также витаминов А и С. Также десертные бананы отличаются от диких тем, что в последних содержатся семена, а в первых — нет.
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