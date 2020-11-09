Американцы создали регенерирующую "электронную кожу"

"Умные" часы, которые могут определять температуру, пульс, количество шагов, уже прочно вошли в нашу жизнь. Теперь американские специалисты создали "кожу", которая становится частью тела человека и может выполнять те же функции, что и настоящая, но несёт меньше вреда для окружающей среды, сообщает Daily Mail.

Инженеры разработали полностью перерабатываемое устройство, которое представляет собой тонкую плёнку, приклеивающуюся к поверхности кожи.

Концепция, положенная в основу работы этого устройства, может привести к будущему, в котором перерабатываемая высокотехнологичная "кожа" позволит людям получать биометрические данные без электронных отходов, связанных с теми же "умными"-часами.

Кроме того, плёнка также способна к "самозаживлению" — поцарапанная кожа "регенерирует". Однако пока разработка не может конкурировать с другими устройствами, так как для работы ей нужен внешний источник питания.

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