Известно, что от тараканов всегда пытаются избавиться, но японские учёные из Университета Цукубы придумали, как сделать этих насекомых "полезными", сообщает Daily Mail.
Специалистам удалось модифицировать мадагаскарских тараканов с помощью кибернетических имплантатов.
Данные модификации задают тараканам направление движения.
Обычные роботы довольно больших размеров и не могут передвигаться по всем поверхностям, поэтому инженеры решили разработать таких "киборгов".
На тараканов, получивших название "Calmbots", установили электроды, чип-антенну, аккумулятор и пиксель. Тараканы-киборги способны перемещать предметы и рисовать на бумаге.
Благодаря особому алгоритму, каждое насекомое может исправлять ошибки, которые могут возникнуть у других.
Сообщается, что тараканов-киборгов можно использовать для обследования территорий и отправки в зоны бедствий для поиска людей, которые оказались под завалами.
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