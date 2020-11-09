Японские инженеры создали тараканов-киборгов

Известно, что от тараканов всегда пытаются избавиться, но японские учёные из Университета Цукубы придумали, как сделать этих насекомых "полезными", сообщает Daily Mail.

Специалистам удалось модифицировать мадагаскарских тараканов с помощью кибернетических имплантатов.

Данные модификации задают тараканам направление движения.

Обычные роботы довольно больших размеров и не могут передвигаться по всем поверхностям, поэтому инженеры решили разработать таких "киборгов".

На тараканов, получивших название "Calmbots", установили электроды, чип-антенну, аккумулятор и пиксель. Тараканы-киборги способны перемещать предметы и рисовать на бумаге.

Благодаря особому алгоритму, каждое насекомое может исправлять ошибки, которые могут возникнуть у других.

Сообщается, что тараканов-киборгов можно использовать для обследования территорий и отправки в зоны бедствий для поиска людей, которые оказались под завалами.