Текущие выходные станут последними тёплыми днями, поскольку уже 9 ноября температура воздуха в Москве упадёт на 7-8 градусов.

Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По её словам, ночью возможны лёгкие заморозки.

"В понедельник и днем уже довольно прохладно — не выше плюс одного-трех градусов. Ветер северо-западный, до 11 метров в секунду. Давление начнет расти, и осадки прекратятся. Будет хоть и прохладно, но сухо. Просто мы уже избалованы осенним теплом. Похолодание покажется из-за этого резким", — пояснила специалист.