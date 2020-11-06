У яблок обнаружили две тысячи неизвестных генов

В результате исследования, в ходе которого учёные сравнили геномы древних и современных яблок, стало известно о существовании неизвестных ранее генов.

Особенности генов определяют вкус фруктов, их текстуру и то, насколько они подвержены тем или иным заболеваниям. Данное открытие позволит селекционерам выращивать более крупные и вкусные плоды. Результаты исследования учёные опубликовали в журнале Nature Genetics.

"Мы обнаружили, что ген, который связан с характерным хрустом яблок, расположен рядом с участком ДНК, который отвечает за предрасположенность к мокрой гнили", — заявил один из специалистов Чжанцзюнь Фэй.

Исследователи утверждают, что первые домашние яблони появились 4000 лет назад. Фрукты получили распространение в период правления Александра Македонского.

До сих пор специалисты спорят о том, какой регион стал прародиной яблок — Турция или Центральная Азия.