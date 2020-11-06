Археологи завершили раскопки в микенском некрополе. Отчёт о находках опубликован на сайте Министерства культуры Греции.
В древних гробницах Микенской цивилизации учёные обнаружили огромное количество погребальных даров.
Находки археологов говорят о том, что в древности здесь процветала самобытная культура.
Раскопанные могилы расположены на трёх уровнях террас на расстоянии нескольких метров друг от друга. Гробницы представляли собой камеры шириной 3,5-4 метров.
Под ними были обнаружены вырезанные в скалах удлинённые ниши, в них совершались повторные захоронения. Между гробницами учёные нашли ямы эллиптической и квадратной форм. Археологи предполагают, что они служили местом хранения ритуальных сосудов.
В стенах погребальных камер были найдены небольшие боковые ниши, в них хоронили детей из семьи захоронённого в основной камере.
Среди погребального инвентаря обнаружены каменные плиты, украшения, а также золотые амулеты в форме головы быка.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".