В некрополе Микенской цивилизации обнаружили золотые головы быков

Археологи завершили раскопки в микенском некрополе. Отчёт о находках опубликован на сайте Министерства культуры Греции.

В древних гробницах Микенской цивилизации учёные обнаружили огромное количество погребальных даров.

Находки археологов говорят о том, что в древности здесь процветала самобытная культура.

Раскопанные могилы расположены на трёх уровнях террас на расстоянии нескольких метров друг от друга. Гробницы представляли собой камеры шириной 3,5-4 метров.

Под ними были обнаружены вырезанные в скалах удлинённые ниши, в них совершались повторные захоронения. Между гробницами учёные нашли ямы эллиптической и квадратной форм. Археологи предполагают, что они служили местом хранения ритуальных сосудов.

В стенах погребальных камер были найдены небольшие боковые ниши, в них хоронили детей из семьи захоронённого в основной камере.

Среди погребального инвентаря обнаружены каменные плиты, украшения, а также золотые амулеты в форме головы быка.