Врач перечислил продукты, запрещённые при COVID-19

Врач-терапевт Филипп Кузьменко в интервью радио Sputnik рассказал, какие продукты следует исключить из рациона пациентам с COVID-19. В первую очередь речь идёт о солёных продуктах и алкоголе.

По словам специалиста, в период лечения от коронавируса очень важен правильный водно-солевой баланс в организме.

"Нельзя есть большое количество солёной рыбы, солёных огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь", — подчеркнул Кузьменко.

Также он добавил, что из-за употребления солёной пищи кровь становится более густой, что вредно при COVID-19.

В меню обязательно должны входить продукты питания, которые повышают уровень дофамина.