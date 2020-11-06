Врач-терапевт Филипп Кузьменко в интервью радио Sputnik рассказал, какие продукты следует исключить из рациона пациентам с COVID-19. В первую очередь речь идёт о солёных продуктах и алкоголе.
По словам специалиста, в период лечения от коронавируса очень важен правильный водно-солевой баланс в организме.
"Нельзя есть большое количество солёной рыбы, солёных огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды.
Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь", — подчеркнул Кузьменко.
Также он добавил, что из-за употребления солёной пищи кровь становится более густой, что вредно при COVID-19.
В меню обязательно должны входить продукты питания, которые повышают уровень дофамина.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".