В рамках научного проекта, направленного на повышение эффективности оленеводства на территории Ямала, завершила сбор биоматериала у 100 важенок (самок северного оленя) и 1000 оленей для проведения генетических исследований.
До конца года на основании полученных данных специалисты отберут 75 лучших важенок, которые будут составлять племенное ядро.
Цель работы учёных — повысить объёмы заготовки оленины высшей категории. Именно такое мясо можно получить от здорового и упитанного северного оленя, имеющего хорошую родословную.
"Научные исследования разделены на несколько этапов и направлений: генетический анализ, оценка генофонда и генетических аномалий, разработка рекомендаций по получению оленеводческими хозяйствами высокопродуктивных племенных оленей.
На Ямале такие исследования проводились и ранее, однако впервые цель проекта — с помощью селекционно-генетических исследований улучшить хозяйственно-полезные признаки северных оленей и повысить производственные показатели в оленеводстве Ямала", — пояснил директор Ямальской опытной станции Максим Максимчик.
Первые результаты исследования будут готовы в декабре 2020 года.
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