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На Ямале завершится первый этап исследования генетики оленей

В рамках научного проекта, направленного на повышение эффективности  оленеводства на территории Ямала, завершила сбор биоматериала у 100 важенок (самок северного оленя) и 1000 оленей для проведения генетических исследований.

На Ямале завершится первый этап исследования генетики оленей

До конца года на основании полученных данных специалисты отберут 75 лучших важенок, которые будут составлять племенное ядро.

Цель работы учёных — повысить объёмы заготовки оленины высшей категории. Именно такое мясо можно получить от здорового и упитанного северного оленя, имеющего хорошую родословную.

"Научные исследования разделены на несколько этапов и направлений: генетический анализ, оценка генофонда и генетических аномалий, разработка рекомендаций по получению оленеводческими хозяйствами высокопродуктивных племенных оленей.

На Ямале такие исследования проводились и ранее, однако впервые цель проекта — с помощью селекционно-генетических исследований улучшить хозяйственно-полезные признаки северных оленей и повысить производственные показатели в оленеводстве Ямала", — пояснил директор Ямальской опытной станции Максим Максимчик.

Первые результаты исследования будут готовы в декабре 2020 года.

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