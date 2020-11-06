На Ямале завершится первый этап исследования генетики оленей

В рамках научного проекта, направленного на повышение эффективности оленеводства на территории Ямала, завершила сбор биоматериала у 100 важенок (самок северного оленя) и 1000 оленей для проведения генетических исследований.

До конца года на основании полученных данных специалисты отберут 75 лучших важенок, которые будут составлять племенное ядро.

Цель работы учёных — повысить объёмы заготовки оленины высшей категории. Именно такое мясо можно получить от здорового и упитанного северного оленя, имеющего хорошую родословную.

"Научные исследования разделены на несколько этапов и направлений: генетический анализ, оценка генофонда и генетических аномалий, разработка рекомендаций по получению оленеводческими хозяйствами высокопродуктивных племенных оленей. На Ямале такие исследования проводились и ранее, однако впервые цель проекта — с помощью селекционно-генетических исследований улучшить хозяйственно-полезные признаки северных оленей и повысить производственные показатели в оленеводстве Ямала", — пояснил директор Ямальской опытной станции Максим Максимчик.

Первые результаты исследования будут готовы в декабре 2020 года.