Тестирование технологии жидкостного дыхания на человеке пока отложено из-за медицинской регистрации, сообщает на РИА Новости.
"Во время создания оборудования, в том числе и медицинского, появляются различные бюрократические нюансы, чтобы определить его место в системе оказания медицинской помощи. О преградах говорить не совсем правильно, потому что существует определённый путь регистрации новых изделий.
Так что как только будет показана безопасность и эффективность использования данной технологии на модельных биообъектах, начнём говорить о переходе на человека", — пояснил заместитель гендиректора Фонда, руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Александр Панфилов.
Ранее второй заместитель гендиректора Фонда — глава Научно-технического совета Виталий Давыдов сообщил, что специалисты Фонда готовы протестировать технологию с участием человека, но есть одна проблема. Жидкость, которую будут использовать для проведения экспериментов, должна пройти соответствующую сертификацию.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".