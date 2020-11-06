Тестирование технологии жидкостного дыхания на человеке пока отложено из-за медицинской регистрации, сообщает на РИА Новости.

"Во время создания оборудования, в том числе и медицинского, появляются различные бюрократические нюансы, чтобы определить его место в системе оказания медицинской помощи. О преградах говорить не совсем правильно, потому что существует определённый путь регистрации новых изделий.

Так что как только будет показана безопасность и эффективность использования данной технологии на модельных биообъектах, начнём говорить о переходе на человека", — пояснил заместитель гендиректора Фонда, руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Александр Панфилов.