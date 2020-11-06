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Субантарктические пингвины оказались четырьмя разными видами

Биологи из Великобритании пришли к выводу, что пингвины Генту — это не один вид, как считалось ранее, а четыре.

Субантарктические пингвины оказались четырьмя разными видами

Учёные утверждают, что у субантарктических пингвинов есть ряд отличий, причём как внешних, так и на уровне ДНК.

Недавно учёные провели исследование, которое показало, что пингвины Генту в течение долгого времени находились в изоляции друг от друга. Несмотря на то что они жили недалеко друг от друга, представители отдельных популяций никогда не скрещивались.

На этом основании специалисты решили, что данных особей правильнее будет считать представителями отдельных разновидностей — было насчитано четыре вида.

Также они отметили, что численность пингвинов на территории Антарктического полуострова увеличилась. Эти животные смогли приспособиться к новым условиям обитания, причём каждая популяция сделала это по-своему.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пингвины Адели лучше размножаются в условиях меньшего количества льда.

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