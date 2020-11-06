В Казахстане разрабатывают новый проект по поиску людей в шахтах

Специалисты Назарбаев Университета (Казахстан) разрабатывают проект, который поможет искать людей в замкнутом пространстве с помощью Wi-Fi. Так, разработка поможет оперативно находить шахтёров под завалами, сообщает Tengrinews. kz.

В рамках проекта специалисты посетили шахту "Донской" в Хромтау и завод ферросплавов в Актюбинске.

В настоящее время учёные собирают данные для обучения нейронных сетей.

"Мы собираем аннотированные данные. К примеру, если мы учим нейросеть различать, кошка на фото или собака, то мы показываем много разных снимков и учим, где на них собака, а где кошка. Так учится нейросеть. Тут такая же работа, но когда мы делаем локализацию и навигацию на основе сигналов Wi-Fi для подземных горных работ, под аннотированными данными подразумевается местоположение по координатам X-Y-Z. Мы делаем так, чтобы программа различала людей по трехмерным координатам", — пояснил аналитик данных Мухамет Нурпейисов.

Он отметил, что это поможет определять местонахождение шахтёров под землей и сделать рабочую среду более безопасной.