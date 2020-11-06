Археологи обнаружили в Болгарии остатки массивной шестиугольной башни и ремесленной мастерской, которые когда-то были частью средневековой крепости Русокастро.
Специалисты датировали внутреннюю цитадель крепости XIII-XIV вв. нашей эры. Сама крепость относится к ранневизантийскому периоду.
Историкам это сооружение известно по битве при Русокастро, которая произошла в 1332 году.
Тогда болгарские войска под командованием Ивана Александра разгромили войска византийского императора Андроника III Палеолога.
В конце XIV века турки-османы завоевали Болгарское царство.
Длина найденной цитадели составляет 16 метров, а ширина — 11 метров.
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