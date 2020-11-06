В Болгарии обнаружили средневековую цитадель Русокастро

Археологи обнаружили в Болгарии остатки массивной шестиугольной башни и ремесленной мастерской, которые когда-то были частью средневековой крепости Русокастро.

Специалисты датировали внутреннюю цитадель крепости XIII-XIV вв. нашей эры. Сама крепость относится к ранневизантийскому периоду.

Историкам это сооружение известно по битве при Русокастро, которая произошла в 1332 году.

Тогда болгарские войска под командованием Ивана Александра разгромили войска византийского императора Андроника III Палеолога.

В конце XIV века турки-османы завоевали Болгарское царство.

Длина найденной цитадели составляет 16 метров, а ширина — 11 метров.﻿

Ранее "Правда.Ру"писала о том, что специалисты Регионального исторического музея черноморского города Бургас обнаружили на острове Святого Петра античный храм. Сооружение датируется V веком до нашей эры.