Учёные до сих пор ведут споры о происхождении жизни на нашей планете. Среди астрономов есть мнение о том, что жизнь на Землю могла быть занесена из космоса. Важную роль в этом могли сыграть кометы. Данную точку зрения в интервью "Правде.Ру" прокомментировал старший научный сотрудник в отделе звёздной стратегии, ГАИШ МГУ имени Ломоносова Марат Абубекеров.

"Одна из магистральных гипотез заключается в том, что кометы являются переносчиками жизни. Об этом говорилось ещё до 90-х годов.

Проблема в том, что комета, которая путешествует, подвергается сильному воздействию космической радиации и ультрафиолетовому излучению звезд. Сейчас выяснилось, что, скорее всего, когда зарождался Мировой океан, бомбили Землю не только кометы, но и крупные астероиды. Потому что кометами набрать всю воду, которая есть в Мировом океане, достаточно сложно.

Поэтому говорить о том, что именно на Землю выпадали астероиды… А в астероидах есть пещеры, даже в кометах есть полости.

Однажды учёные измерили плотность кометы, она оказалась существенно ниже, чем ожидалось. Также на комете были обнаружены силикаты. Это возможно в том случае, когда половина кометы пустая. И речь идет о том, что высокомолекулярные органические соединения могут путешествовать и, скорее всего, таким образом путешествуют где-то в пещерах или в каких-то кавернах, которые есть в кометах и астероидах.

Речь идёт пока только о том, что действительно возможно. Высокоорганические соединения не будут разбиты космическими частицами по причине того, что там есть пустоты. Именно эта гипотеза сейчас подтверждается в таком виде, что действительно могут быть не на поверхности, а в пустотах", — пояснил собеседник "Правды.Ру".