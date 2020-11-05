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Море Лаптевых впервые не замёрзло

Аномально низкий объём льда на поверхности моря Лаптевых не говорит о том, что этот водоём не замерзает.

Море Лаптевых впервые не замёрзло

Ранее у зарубежных экспертов вызвало тревогу аномально низкое количество льда в море Лаптевых. Они предположили, что его отсутствие говорит о приближающейся климатической катастрофе. Океанолог Сергей Писарев считает, что в этом году морю требуется больше времени, чтобы замёрзнуть, сообщает сетевое издание Nation News.

"На ледовых картах Арктического института можно увидеть, что море Лаптевых каждый год замерзает всё позже. То есть заявления зарубежных экспертов о том, что море якобы впервые не замерзло, — это вообще без комментариев", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что спутниковые снимки, сделанные за последние 40 лет, показывают, что в море Лаптевых постоянно уменьшается площадь льда. Это нормальное явление, полностью соответствующее процессам, характерным для глобального изменения климата, которое происходит на Земле.

"В этом году в Арктике очень тепло, в том числе и в акватории моря Лаптевых. Вода тёплая, воздух тёплый, поэтому морю, безусловно, требуется больше времени, чтобы покрыться льдом", — пояснил специалист.

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