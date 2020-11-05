Палеонтологи обнаружили окаменелость членистоногого с пятью глазами

Членистоногие были одними из самых успешных животных на нашей планете с кембрийского периода. Это самые распространённые существа. На сегодняшний день они составляют около 80% всех видов животных Земли.

Но учёным не было известно, как развивались членистоногие, и как именно выглядели их предки.

Биологи уже более ста лет пытаются раскрыть эту загадку эволюции животных.

Недавно исследователи из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук обнаружили окаменелость, возрастом 520 млн лет, напоминающую креветку. Её особенность в том, что у находки пять глаз.

Благодаря изучению данной окаменелости учёные смогли получить важные факты о ранней эволюционной истории членистоногих. Научная работа была опубликована в журнале Nature.

Ранее "Правда. Ру" писала о том, что учёные раскрыли секрет внешности "адских муравьёв".