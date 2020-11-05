Лошади не чувствуют привязанности к людям

Считается, что лошади — очень мудрые животные, которые могут понимать своего хозяина. Люди думают, что лошади привыкают к ним и чувствуют с ними особую связь.

Но шведские учёные из Университета Линчепинга выяснили, что дружелюбное поведение питомцев связано с тем, что в присутствии человека они чувствуют себя с безопасности.

Эксперты провели опыт с участием 26 лошадей и их хозяев. Животным измеряли частоту сердцебиения в то время, когда они были одни, вместе со своим хозяином или с посторонним человеком.

Оказалось, что, когда лошади находятся в одиночестве, у них повышается сердцебиение. В присутствии любого человека им становится спокойнее.

В тот период, когда хозяин проявлял внимание и заботу к животному, пульс питомца никак не менялся. Это доказывает, что лошади не испытывали особых чувств.

В результате учёные пришли к выводу, что лошади больше зависимы от общества, чем от конкретного человека.