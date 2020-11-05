Физики доказали материальность мысли и вычислили её вес

Учёные находят всё больше доказательств того, мысли человека могут быть материальными. Иными словами, мысли могут влиять на окружающую нас действительность — например, избавлять от болезней или совершать какие-то механические действия, сообщает Med-heal.ru.

Физик Борис Исаков утверждает, что он смог не только доказать материальность мыслей, но и вычислить их массу. Так, средняя масса одной мысли может составлять от 10 от 30 граммов.

Также в научной среде распространено мнение о том, что мысли обладают выраженным энергетическим потенциалом, который позволяет им взаимодействовать с материальными объектами. Например, что люди могут взаимодействовать с реальностью при помощи своего биополя. Так, в процессе экспериментов, которые проводили специалисты Университета Квинз (США), участники которых ощущали на себе воздействие чужого биополя.

Некоторые учёные допускают, что с помощью особых гипотетических частиц мысли даже могут передавать в пространство.