Археологи расшифровали средневековые петроглифы Алтая

Учёные смогли разгадать древние петроглифы, обнаруженные на Алтае.

Впервые исследование рисунков проводилось в 1980 году археологом Александром Васютиным. Но тогда работы не были завершены, а про исторический объект забыли.

Специалисты Горно-Алтайского государственного университета снова решили вернуться к его изучению и разгадать древнюю загадку.

Сейчас исследовать объект намного проще. Учёные использовали способ фотографирования при естественном освещении, чтобы не упустить даже мельчайших деталей, которые нельзя увидеть обычным взглядом.

Затем учёные произвели прорисовку деталей по уже запечатлённым снимкам, чтобы можно было лучше рассмотреть рисунки.

В результате исследования выяснилось, что большинство рисунков относится к годам раннего Средневековья. Среди них колесница II — I веков до нашей эры.

Многие сюжеты очень похожи на мотивы Центральной Азии. Например, сцены охоты, войны, животных. Также встречаются и более бытовые, например, свидание двух человек, которые бегут навстречу друг другу.