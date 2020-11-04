В День народного единства социальная сеть "ВКонтакте" запустила специальную нейросеть, которая сможет отслеживать негативные и агрессивные комментарии пользователей.
Для этого администраторам необходимо включить соответственную функцию в настройках сообщества.
"У администраторов появится возможность включить специальный фильтр враждебных высказываний в настройках сообщества, а комментаторы увидят предложение отказаться от обидных реплик", — сообщили представители соцсети.
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