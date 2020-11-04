"ВКонтакте" будет следить за негативными комментариями

В День народного единства социальная сеть "ВКонтакте" запустила специальную нейросеть, которая сможет отслеживать негативные и агрессивные комментарии пользователей.

Для этого администраторам необходимо включить соответственную функцию в настройках сообщества.