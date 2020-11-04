Трамп против "Twitter": как IT-гиганты начали ставить себя выше власти

Социальные сети, в частности, "Twitter", начали активную "войну" против сообщений с сомнительным содержанием.

Помимо нелюбви к российским СМИ, которые получают маркировку "под контролем государства", артиллерия модерации частенько бьёт и по своим — например, по Дональду Трампу. И за этим кроется куда более интересная история, чем может показаться на первый взгляд.

"Мы на большом подъёме, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им сделать это", — написал Трамп в горячке выборной гонки.

В "Twitter" пометили сообщение как "спорный, вводящий в заблуждение". И этим ещё раз подтвердили — модераторы не считают мнение даже президента страны "истиной в последней инстанции".

"Мы увидели, что мировые IT-гиганты ставят себя выше любого правительства, любого государства. И даже президент США не может ничего поделать с безымянными модераторами, которые банят его твиты, блокируют его аккаунты. Это очень серьёзная "линия фронта": условно либеральные медиа, "мировые демократы", — высказывается по поводу ситуации американист Илья Кравченко.

Такая цензура, которая выше любого контроля, определённо нуждается в регулировании. Ведь сегодня пользователям обещают "только проверенный контент" — а завтра начинают писать правила, по которым он "готовится"…