В ходе раскопок в районе Борнова в Измире археологи обнаружили огромное количество древних артефактов, среди которых фигурка богини-матери, сообщает Hurriyet Daily News.
По словам экспертов, возраст находки составляет 8200 лет.
Данное открытие меняет возраст древнейшего поселения, которое было здесь найдено ранее. Учёные считали, что оно было основано около 5 тыс. лет назад, но теперь они выяснили, что город здесь появился около 8500 лет назад.
Это доказывают и другие артефакты, такие как грузы от рыболовных сетей, украшения и окаменелые останки рыбы и мидий, обработанные людьми.
Но больше всего учёных поразила мраморная статуэтка богини-матери. Она выполнена в традиционной технике, но у неё нет головы.
Еще одной интересной находкой для археологов стал фрагмент стекла, возраст которого также составляет 8200 лет.
Наличие большого количества рыболовных грузил и останков морских обитателей доказывает то, что древние жители Измира уже 8500 лет назад занимались рыбной ловлей и ели морепродукты.
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