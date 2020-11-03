В Турции обнаружили статуэтку богини-матери возрастом 8200 лет

В ходе раскопок в районе Борнова в Измире археологи обнаружили огромное количество древних артефактов, среди которых фигурка богини-матери, сообщает Hurriyet Daily News.

По словам экспертов, возраст находки составляет 8200 лет.

Данное открытие меняет возраст древнейшего поселения, которое было здесь найдено ранее. Учёные считали, что оно было основано около 5 тыс. лет назад, но теперь они выяснили, что город здесь появился около 8500 лет назад.

Это доказывают и другие артефакты, такие как грузы от рыболовных сетей, украшения и окаменелые останки рыбы и мидий, обработанные людьми.

Но больше всего учёных поразила мраморная статуэтка богини-матери. Она выполнена в традиционной технике, но у неё нет головы.

Еще одной интересной находкой для археологов стал фрагмент стекла, возраст которого также составляет 8200 лет.

Наличие большого количества рыболовных грузил и останков морских обитателей доказывает то, что древние жители Измира уже 8500 лет назад занимались рыбной ловлей и ели морепродукты.