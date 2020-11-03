В Африке обнаружили останки предка медового барсука

Палеонтологи обнаружили на западном побережье Южной Африки останки, принадлежащие древнему предку медового барсука. Это животное обитало на нашей планете более 5 млн лет назад, сообщает Planet Today.

Медоед (он же лысый барсук) широко распространён в районах Сахары и на востоке Азии. Несмотря на то, что это не крупный зверь, у него острые зубы и длинные когти.

Кроме того, учёные нашли здесь останки и других животных, таких как шакалы, жирафы, а также останки птиц и рыб.

Исследование найденного артефакта поможет учёным выяснить, какой образ жизни вёл древний предок современного лысого барсука, как он взаимодействовал с другими животными, как адаптировался к внешним условиям.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что палеонтологи из перуанского университета имени Каэтано Эредиа обнаружили останки огромного ленивца, убитого крокодилом 13 млн лет назад. Вес ленивца составлял около 80 кг (современные виды достигают максимум 6 кг), а длина крокодила достигает четырёх метров.﻿﻿