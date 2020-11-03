Российские учёные хотят вывести особый вид моли, представители которого смогут разлагать пластик.

О том, насколько реализация данной идеи поможет решить проблему пластиковых отходов, в интервью "Правде.Ру" рассказал исполнительный директор открытой экологической платформы "Российские зелёные" и депутат красноярского городского совета Сергей Шахматов.

"Сейчас во всём мире пытаются вывести биологические организмы, которые должны поедать пластик. Я совершенно точно знаю несколько разработок сибирских учёных, которые хотят создать бактерию, уничтожающую определённые виды полимеров.

Конечно, было бы хорошо иметь биологическое оружие против полимерных отходов. Но всё же нужно делать упор на максимальный возврат в хозяйственный оборот этих отходов.

Вопрос, связанный с переработкой полимеров, очень актуален в первую очередь для борьбы с загрязнением микропластиком.

Именно микропластик сегодня является основной угрозой гибели для морских обитателей, а также человека, потому что мы употребляем в пищу рыбу и морепродукты, которые содержат микропластик.

Таким образом, есть отходы, которые можно переработать, а есть загрязнения, на которые мы повлиять не можем, поэтому новые разработки нужно реализовывать в этом направлении", — пояснил собеседник "Правды.Ру".