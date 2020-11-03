На Марсе обнаружили "шрам" из трёх перекрывающихся кратеров

Астрономы обнаружили в Южном полушарии Марса необычную структуру, образованную сразу тремя перекрывающимися кратерами, сообщает Planet Today. По мнению учёных, триплет из кратеров имеет ударное происхождение.

Во время астероидной бомбардировки, которая произошла около 4 млрд лет назад, именно южная часть Марса приняла на себя основной удар.

"Ноахис Терра — обширное пространство в южной части Марса, сохранившее следы многочисленных астероидных ударов. Изучая эти следы, мы можем проследить за хаотическими процессами, которые когда-то имели здесь место. Одна из интересных находок — триплет из кратеров, которые перекрывают друг друга. Диаметр самого большого кратера из трех составляет 45 километров, а диаметр самого маленького — 28 километров", — пояснили представители международного астрономического коллектива.

Есть и другие версии происхождения следа из трёх перекрывающихся кратеров. Так, есть предположение, что массивный астероид разделился на три части, прежде чем упасть на Красную планету. Согласно другой версии, в этом районе упали три разных астероида.