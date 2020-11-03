Как приготовить рис, чтобы он был безопасным

Специалисты из Университета Шеффилда в Великобритании рассказали о самом безопасном способе приготовления риса.

Рис является очень полезным продуктом. Но несмотря на это, он способен накапливать мышьяк, из-за чего повышается риск смерти от сердечных заболеваний.

Учёные решили выяснить, как можно снизить уровень неорганического мышьяка в рисе. В итоге они пришли к выводу, что в процессе пропаривания вода вбирает в себя наибольшее количество опасных веществ, при этом сохраняются полезные свойства продукта.

Нужно вскипятить воду, добавить в неё рис и варить его в течение пяти минут. Затем старую воду, которая вывела большую часть мышьяка, нужно слить, добавить свежую и закрыть ёмкость крышкой. Готовить нужно на слабом или среднем огне до тех пор, пока вся жидкость не впитается.

По данным учёных, данный способ позволяет вывести около 54% неорганических соединений из коричневого риса и около 73% из белого риса. При этом в продукте сохраняются все полезные вещества.