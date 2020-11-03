В 2021 году на МКС впервые отправится полностью российский экипаж

В апреле 2021 года на МКС впервые отправится экипаж, состоящий полностью из российских космонавтов. Их состав уже утверждён Роскосмосом.

"Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции на МКС. Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" с экипажем этой экспедиции планируется осуществить в апреле 2021 года с космодрома Байконур", — сказано в сообщении госкорпорации.

На МКС отправятся: Сергей Корсаков, Петр Дубров и Олег Новицкий.