В апреле 2021 года на МКС впервые отправится экипаж, состоящий полностью из российских космонавтов. Их состав уже утверждён Роскосмосом.
"Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции на МКС. Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" с экипажем этой экспедиции планируется осуществить в апреле 2021 года с космодрома Байконур", — сказано в сообщении госкорпорации.
На МКС отправятся: Сергей Корсаков, Петр Дубров и Олег Новицкий.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.