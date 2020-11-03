Мультимиллионер и защитник окружающей среды Дэйл Винс из Британии разработал новую технологию производства алмазов. Данная разработка позволит снизить стоимость алмазов. Стоит отметить, что в процессе производства атмосфера будет очищаться от углекислого газа.
Производство обычных алмазов негативно влияет на окружающую среду. Так, для добычи лишь одного карата натурального минерала необходимо около 4000 литров воды, а в атмосферу при этом выбрасывается более 100 килограмм CO2.
В основу нового способа производства алмазов положено использование дождевой воды, углекислого газа из атмосферы, энергии солнца и ветра.
Предполагается, что в месяц британская компания сможет выпускать более тысячи искусственных алмазов, что сравнимо с 200 каратами.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.