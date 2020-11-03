В Британии создали технологию производства алмазов из воздуха

Мультимиллионер и защитник окружающей среды Дэйл Винс из Британии разработал новую технологию производства алмазов. Данная разработка позволит снизить стоимость алмазов. Стоит отметить, что в процессе производства атмосфера будет очищаться от углекислого газа.

Производство обычных алмазов негативно влияет на окружающую среду. Так, для добычи лишь одного карата натурального минерала необходимо около 4000 литров воды, а в атмосферу при этом выбрасывается более 100 килограмм CO2.

В основу нового способа производства алмазов положено использование дождевой воды, углекислого газа из атмосферы, энергии солнца и ветра.

Предполагается, что в месяц британская компания сможет выпускать более тысячи искусственных алмазов, что сравнимо с 200 каратами.