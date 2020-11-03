В Австралии обнаружили пчёл, которые собирают нектар ночью

В ходе экскурсии учёных в тропический лес Дейнтри, а также ряд других участков, расположенных на крайнем севере Квинсленда в Австралии были получены интересные результаты. Специалисты рассказали, что два вида пчёл (Reepenia bituberculata и Meroglossa gemmata) ночью находятся в поисках пищи.

Учёным впервые удалось зафиксировать австралийских пчёл в темноте. Это делает Австралию заветным местом, где обитают единственные в мире пчёлы в масках, которые адаптированы к плохому освещению.

Специалисты изучили изображения 75 особей 68 видов пчёл. Они исследователи их тип и размер глаз, головы и тела, чтобы выяснить, есть ли у них какие-либо физические особенности по сравнению с пчёлами, которые ищут корм днём.

Как и у большинства насекомых, у пчёл есть сложные глаза (те, которые расположены сбоку головы), и простые или глазковые глаза (три меньших глаза в середине головы), которые могут улавливать только свет. В результате нового исследования выяснилось, что у пчёл, которые добывают пищу ночью, составные и глазковые глаза больше по размеру.