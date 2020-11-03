В текущем году в Сети было выявлено более 25 тысяч ложных сообщений. Об этом рассказал первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.
Он предложил создать в России орган или общественную организацию, которая будет отслеживать подобные публикации. Малькевич также предлагает назвать её "Росфейкнадзор".
"Одна из идей, которую мы обсуждали на площадке Общественной палаты, ну, во-первых, вполне возможно, что потребуется некая, пусть общественная организация Росфейкнадзор. Потому что у нас в этом году выявленных нами фейков и вбросов общее число достигает 25 тысяч, и это только выявленных, по которым мы принимали какие-то меры", — заявил Малькевич.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.