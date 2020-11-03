В России могут создать Росфейкнадзор

В текущем году в Сети было выявлено более 25 тысяч ложных сообщений. Об этом рассказал первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.

Он предложил создать в России орган или общественную организацию, которая будет отслеживать подобные публикации. Малькевич также предлагает назвать её "Росфейкнадзор".