Социальное поведение у млекопитающих возникло 75 млн лет назад

Американские палеонтологи из университета в Вашингтоне провели исследование, которое показало, что самые древние доказательства существования социальных связей у млекопитающих относятся ещё к эпохе динозавров.

Учёные описали новый род многобурчатых млекопитающих — небольших животных, напоминающих по внешнему виду сусликов. Новый род получил название Filikomys primaevus, что можно перевести как "юная, дружелюбная мышь". Эти грызуны обитали 75,5 млн лет назад.

Останки этого животного являются наиболее полными окаменелостями млекопитающих мезозойской эры, которые когда-либо были найдены на территории современной Северной Америки. Исследования показали, что F. primaevus рыли норы и, скорее всего, жили в колониях.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что древние животные общались между собой с помощью "социальной сети".