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Люди могли произойти от грибов - гипотеза

В последнее время появляется всё больше доказательств того, что грибы появились на нашей планете одними из первых. Российские научные обозреватели считают, что люди могли унаследовать гены этих организмов.

Люди могли произойти от грибов - гипотеза

Специалисты Кембриджского университета доказали, что в геноме человека содержится ДНК разных видов грибов. Принимая во внимание этот факт, открытие канадских исследователей может стать сенсационным.

В провинции Британская Колумбия учёные обнаружили окаменелые останки спор, образовавшихся около 600 млн лет назад. Вероятно, что его современники были одними из первых на нашей планете и косвенно участвовали в эволюции приматов.

Российский публицист Александр Галкин считает, что данная теория близка к истине. Он привёл пример с исследованием астероидов. Микробиологи нашли в образцах следы бактерий и грибов, аналогов которых на Земле не существует.

"Получается, споры грибов разносятся с помощью метеоритов по разным планетам.

При этом организмы выживают лишь на объектах земной группы, что сужает диапазон поисков для учёных", — отметил он.

 

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