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Рогозин пожаловался на разногласия с Минфином

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин утверждает, что представление госкорпорации и Министерства финансов РФ об объёмах финансирования космических проектов "расходятся от нуля до триллиона".

Ранее президент России Владимир Путин подверг критике Рогозина и работу вверенного ему ведомства, поскольку "Роскосмос" не выполнил поручение главы государства о создании сверхтяжёлой ракеты.

"Я не хотел бы сейчас усугублять свои и так очень непростые отношения с руководством Минфина, потому что вчера на совещании у Путина дискуссия тоже была довольно-таки жаркая. У Минфина есть свои аргументы. Они считают, что надо работать лучше, мы считаем, что мы работаем хорошо", — пояснил Рогозин.

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