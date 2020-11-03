Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин утверждает, что представление госкорпорации и Министерства финансов РФ об объёмах финансирования космических проектов "расходятся от нуля до триллиона".

Ранее президент России Владимир Путин подверг критике Рогозина и работу вверенного ему ведомства, поскольку "Роскосмос" не выполнил поручение главы государства о создании сверхтяжёлой ракеты.

"Я не хотел бы сейчас усугублять свои и так очень непростые отношения с руководством Минфина, потому что вчера на совещании у Путина дискуссия тоже была довольно-таки жаркая. У Минфина есть свои аргументы. Они считают, что надо работать лучше, мы считаем, что мы работаем хорошо", — пояснил Рогозин.