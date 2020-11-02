В апреле и сентябре 2021 года состоится запуск новых российских модулей на Международную космическую станцию.

Об этом рассказал заместитель директора департамента пилотируемых космических программ "Роскосмоса" Владимир Данеев.

"Дата пуска модуля "Наука" — предварительно, конец апреля, но мы сейчас посмотрим по программе полета, чтобы наиболее комфортно довезти его до станции, потому что лететь он должен примерно неделю", — пояснил Данеев.