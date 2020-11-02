Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил президенту России Владимиру Путину на его критику.
Ранее глава государства заявил, что ведомство не выполнило его поручений по созданию сверхтяжёлой ракеты.
Рогозин утверждает, что в затягивании проектов виновато правительство.
"Надеюсь, что после сегодняшнего совещания у В. В.Путина объёмы их финансирования будут согласованы, а сами программы — приняты", — утверждает Рогозин.
Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.