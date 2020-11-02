Рогозин ответил на критику Путина

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил президенту России Владимиру Путину на его критику.

Ранее глава государства заявил, что ведомство не выполнило его поручений по созданию сверхтяжёлой ракеты.

Рогозин утверждает, что в затягивании проектов виновато правительство.