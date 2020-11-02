"Одноклассники" запустят тематическую ленту ко Дню народного единства

Ко Дню народного единства социальная сеть "Одноклассники" запускает специальную ленту с новостями о традициях и жизни народов России. Так пользователи смогут увидеть всё многообразие обычаев, языков, костюмов и нравов людей, живущих в нашей стране.

Посвящённая празднику лента будет формироваться под хештегом #ДеньЕдинства20.

В проекте примут участие боле 30 российских регионов — от Калининградской области до Чукотского автономного округа.

Для того чтобы присоединиться к флешмобу #ДеньЕдинства20 нужно опубликовать пост под одноимённым хештегом.

Тема для публикации может быть любой: это могут быть описания природы, история своего народа и т.д. Таким образом у каждого пользователя будет возможность поделиться частичкой своего культурного кода.