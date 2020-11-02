На Мадагаскаре обнаружили хамелеона, который считался вымершим

Немецкие биологи проводили экспедицию на севере Мадагаскара, в ходе которой им удалось обнаружить редкого хамелеона. Находка поразила учёных, так как в последние раз его видела в 1913 году.

В первый раз хамелеона Волецкова описали в 1893 году, после 1913 года его больше не встречали, поэтому учёные считали, что этот вид вымер.

Даже в то время обнаружить этого хамелеона было сложно, так как представители этого вида размножались, развивались и умирали только в сезон дождей.

Следовательно, все дороги были обычно размыты и по ним было тяжело передвигаться.

Самки этого вида хамелеона ярко-красного или ярко-оранжевого цвета, цвет может меняться в зависимости от настроения животного.

Учёные намерены изучить вопрос о том, как спасти от вымирания этот редкий вид хамелеонов. Также они хотят выяснить, как этот вид выжил и почему его так давно не встречали в природе.

Главный исследователь экспедиции Дон Черч сказал, что в такое непростое время нужно помнить о том, что дарит нам природа. И если этому редкому виду хамелеонов удалось выжить, то у нас есть все шансы.